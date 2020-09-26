انجامينا 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واسالتقى الرئيس التشادي المشير إدريس ديبي اتنو في العاصمة إنجامينا بمستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية الفريق أول توت قلواك .وأفاد موقع رئاسة الجمهورية في تشاد في بيان أن مستشار جنوب السودان يحمل رسالة من رئيس بلاده سلفا كير ميارديت إلى الرئيس التشادي، تتضمن دعوته للمشاركة في مراسم التوقيع النهائي على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية الانتقالية والحركات المسلحة السودانية، الذي سيُعقد في مدينة جوبا مع بداية شهر أكتوبر المقبل.وأكد الجانبان خلال اللقاء عزمهما تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، خاصة التنموية.// انتهى //16:41ت م0067