الرياض 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واستنظم الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي دورة تدريبية " عن بعد " لإعداد مدربي الأولمبياد الخاص في المهارات الفردية لكرة السلة خلال المدة من 27 إلى 30 سبتمبر 2020 بمشاركة 15 دولة عربية.وأوضح المدير العام للرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية الدكتور عماد محيي الدين أن دورة كرة السلة تأتي استكمالاً لمجموعة الدورات الافتراضية التي أقرها الرئيس الإقليمي المهندس أيمن عبد الوهاب بعد توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا .وقال : "تم اختيار هذا النوع من الدورات لسهولة التدريب عليه في أي مكان وسيعقب الدورة أولى المسابقات الإقليمية الافتراضية في هذه المهارات الفردية".وأضاف : "برنامج الدورة يشمل محاضرات عن التقسيم وتنظيم وإدارة الألعاب والمسابقات في الأولمبياد الخاص، والدورات التدريبية من خلال منصة الأولمبياد الخاص الإلكترونية، والتغذية الصحيحة للاعبي الأولمبياد الخاص، والإسعافات الأولية وإصابات الملاعب، والرياضات الموحدة ، والمهارات الأساسية في كرة السلة، وتختتم باختبارات المهارات الفردية لكرة السلة.ويأتي تنظيم هذه الدورات استعداداً لمشاركة برامج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الألعاب العالمية الصيفية التى ستقام بألمانيا 2023.// انتهى //17:04ت م0071