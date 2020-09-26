سكاكا 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واسيطلق مجلس شباب الجوف يوم غد ملتقى تعزيز الشخصية الوطنية لدى الشباب ويستمر لمدة خمسة أيام .وأوضح الأمين العام لمجلس شباب الجوف مهند الهادي أن الملتقى يأتي لتعزيز الشخصية الوطنية لدى شباب وشابات الوطن بالتزامن مع اليوم الوطني التسعين للمملكة الذي نشهد فيه تحقيق كثير من طموحات أبناء الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - ، مبينا أنه ستقام يوم غد أولى جلسات هذا الملتقى بعنوان " دور المرأة السعودية في تحقيق رؤية المملكة 2030 " ، بمشاركة الدكتورة وفاء الرشيد، والمحامية رشا الضلي، ووفاء الدرعان ، عبر منصة زوم في تمام الساعة الخامسة مساء ، كما سيشهد يوم غد جلسة "دور الأسرة في بناء المجتمع " يقدمها الدكتور عبدالعزيز الهليل في تمام الساعة الثامنة مساء عبر زوم .ووجه الهادي الدعوة للجميع بالحضور والاستفادة مما ستتناوله الجلسات لإثراء الإدراك المعرفي لدى الجميع .// انتهى //17:06ت م0072