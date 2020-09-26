مقديشو 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واسقُتل 16 عنصرا من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية جنوبي الصومال.ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن مصدر عسكري قوله: " إن قوة من الجيش الصومالي نفذت عملية عسكرية في بعض القرى التابعة لمنطقة "بريري" بمحافظة "شبيلى السفلى" أسفرت عن مقتل 16 مسلحًا من عناصر حركة الشباب خلال الساعات الماضية.وأضاف المصدر أنه حُرّر حوالي 40 طفلاً اختطفتهم الحركة من بعض محافظات البلاد من أجل تدريبهم على التفجيرات.// انتهى //18:07ت م0075