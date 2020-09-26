المدينة المنورة 9 صفر 1442ھ الموافق 26 سبتمبر 2020م واسنفذ فريق بصمة إبداع المدينة المنورة أمس برنامج " فرحة وطن " في احتفالية خاصة باليوم الوطني الـ 90 بمشاركة الأهالي في مقر معرض موسم التمور بالمدينة المنورة .واشتمل الحفل -الذي يهدف إلى إظهار مشاعر ذوي الإعاقة ومشاركتهم في هذا اليوم العظيم بإدخال البهجة والسرور على قلوبهم والسعي الدؤوب ليصبح عناصره فاعلين في المجتمع وتحقيق فكرة الانطلاقة من عمق الإعاقة- على أركان خاصة للحِرف اليدوية والأسر المنتجة واستعراضات فنية وشعبية وأهازيج وطنية أسعدت الجميع، إضافة إلى مسابقات للأطفال، ووُزعت خلاله هدايا رمزية لهم لترسيخ فرحتهم بيوم بلادهم المجيد وتعزيز الانتماء والولاء لهذا الوطن الغالي .واختُتم الحفل بعرض مواهب وإبداعات ذوي الإعاقة المختلفة التي عُرضت على شاشة كبيرة داخل المعرض .// انتهى //18:27ت م0079