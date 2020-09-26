رفحاء 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واستنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بروضة هباس بمنطقة الحدود الشمالية يوم غد الأحد درساً علمياً إسبوعياً بعنوان "كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للإمام النووي"، يلقيه عايد بن فرحان الشمري بعد صلاة العشاء بمسجد "الروضة"بمركز روضة هباس.وتأتي هذه الدروس ضمن مناشط جمعية الدعوة والإرشاد التوجيهية.// انتهى //18:28ت م0081