الطائف 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واساختُتم مساء اليوم موسم سباقات الخيل للمصيف للموسم الحالي 1442 / 2020 في أسبوعه السادس عشر والأخير على كأس سباقات الخيل وجائزة النادي التقديرية ضمن موسمسباقات الخيل للمصيف بالطائف على ميدان الملك خالد بالحوية.وأوضحت إدارة النادي أن سباق اليوم جاء في سبعة أشواط جاءت كما يلي: الشوط الأول للخيل المستورد والإنتاج من صفر ــ1 ومسافته 1200 مستورد إنتاج سنتين ، والشوط الثاني إنتاج السعودية للأفراس المبتدئة ومسافته 1650 مترا فرس إنتاج ثلاث سنوات , والشوط الثالث إنتاج السعودية للخيل المبتدئة للخيل من أربع إلى خمس سنوات , والشوط الرابع إنتاج السعوديةللخيل المبتدئة ومسافته 2000 متر لم تربح إنتاج ثلاث سنوات , والشوط الخامس إنتاج السعودية هانديكاب 0 -75 ومسافته 1200 متر جميع الدرجات إنتاج ثلاث سنوات فأكثر , والشوط السادس على كأس نادي سباقات الخيل ومسافته 2400 متر جميع الدرجات مستورد ثلاث سنوات فاكثر , وجاءت نتائجه على النحو التالي: المركز الأول (إن ريتن) لعبدالله علي السيف، ونال المركز الثاني (ماكينج مير اكلس) لفواز محارب المشرافي، ونال المركز الثالث (هيبو) لعبدالرحمن عبدالله المخضوب، وحاز المركز الرابع (سوفت شور) لعبدالله عبدالعزيز الموسى (بلانتي إن ذاتا نكسير) .وفي نهاية الشوط سلّم مدير نادي سباقات الخيل عادل المزروع الكأس لمدرب الجواد الفائز, والشوط السابع على جائزة النادي التقديرية ومسافته 2400 متر جميع الدرجات إنتاج أربع سنوات فأكثر.// انتهى //19:07ت م0084