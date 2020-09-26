تبوك 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واسأعلن نادي تبوك الأدبي أمس نتائج مسابقته الشعرية التي نظمها بمناسبة اليوم الوطني الــ90 للمملكة تحت عنوان (نيوم في عيون الحالمين ) ، وشارك فيها أكثر من 70 شاعراً وشاعرة من مواطني المملكة والمقيمين على أرضها.وأسفرت النتائج عن فوز الشاعر ياسر آل غريب بالمركز الأول عن قصيدته ( نيوم أسطورة الزمان ) التي صورت نيوم في مستقبلها القريب حين تُصبح ملتقى للحضارات ، فيما حصل على المركز الثاني الشاعر يوسف مدخلي عن قصيدته ( مُزمل بالرؤى ) التي وصف فيها حوارات بين تباشير المستقبل والصحراء .وجاءت في المركز الثالث قصيدة ( أحلام تلوذ بالبقاء) للشاعر حسين آل عمار تحدث فيها عن الهمة العالية لسمو ولي العهد وكيف صنع المستقبل في نيوم.يذكر أن النادي الأدبي بتبوك قد خصص للمسابقة جوائز بقيمة 22 ألف ريال ، بواقع 10 آلاف ريال للمركز الأول و7 آلاف ريال للمركز الثاني و5 آلاف ريال للمركز الثالث .// انتهى //19:10ت م0086