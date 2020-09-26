الجزائر 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واستمكنت وحدات حرس السواحل الجزائرية خلال أسبوع من إنقاذ 755 شخصا حاولوا الإبحار بطريقة غير شرعية نحو إسبانيا وإيطاليا.وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن وحدات خفر السواحل تمكنت خلال المدة من 20 إلى 25 سبتمبر الجاري في عمليات متفرقة بمياه الجزائر الإقليمية من اعتراض وإنقاذ 755 شخصا حاولوا الإبحار بطريقة غير شرعية، كما تم انتُشِلت ثلاث جثث لمهاجريين غير شرعيين غرقوا بعد انقلاب قواربهم.// انتهى //19:33ت م0088