مكة المكرمة 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واسوجّه معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بإعادة فتح برامج الزيارة للمرافق الخارجية التابعة للرئاسة تدريجياً وفق الإجراءات الاحترازية ابتداءً من 1 ربيع الاول ١٤٤٢هـ، وهي (مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، الكائنين بحي أم الجود، ومكتبة الحرم المكي الشريف، ببطحاء قريش).وأكد معاليه ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المعنية حرصاً على سلامة الزائرين وصحتهم، واتخاذ الإجراءات التنظيمية كافة الموجبة لذلك.يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعلنت في وقت سابق إغلاق برامج الزيارة لمرافقها الخارجية ضمن حزمة التدابير الوقائية التي اتخذتها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.// انتهى //20:39ت م0096