سياسي / الأمين العام لمجلس التعاون يجتمع مع وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات
السبت 1442/2/9 هـ الموافق 2020/09/26 م واس
دبي 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واس
اجتمع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف ، مع معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور محمد قرقاش ، اليوم ، وذلك بمناسبة زيارته والوفد المرافق إلى دولة الإمارات .
وجرى خلال الاجتماع بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وتعزيز دور المنظومة الخليجية وتحقيق غاياتها وتطلعات شعوبها ، وفقاً لتوجيهات أصحاب الجلالة و السمو قادة دول مجلس التعاون .
// انتهى //
21:14ت م
0098