دبي 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واساجتمع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف ، مع معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور محمد قرقاش ، اليوم ، وذلك بمناسبة زيارته والوفد المرافق إلى دولة الإمارات .وجرى خلال الاجتماع بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وتعزيز دور المنظومة الخليجية وتحقيق غاياتها وتطلعات شعوبها ، وفقاً لتوجيهات أصحاب الجلالة و السمو قادة دول مجلس التعاون .// انتهى //21:14ت م0098