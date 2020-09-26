رفحاء 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واسبدأت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم, تنفيذ ست دورات تدريبية مجانية معتمدة لفتيات المحافظة، بمقر نادي ريحانة للفتيات بحي المساعدية.وأوضح رئيس مجلس ادارة اللجنة منور الشيحي أن الدورات التدريبية تهدف إلى تأهيل وتشجيع الفتيات على الانخراط في سوق العمل، موضحاً أنَّ الدورات تشمل مجالات الطبخ، والمكياج، والخياطة والتطريز، والتصوير الفوتوغرافي، وصيانة الجوالات، وفن التسويق والتعامل مع العميل.// انتهى //21:16ت م0099