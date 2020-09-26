رفحاء 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واسنفذت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات "حياة" بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية, جولة دعوية على مدى عدة أيام استهدفت العمالة في محطات الوقود على طريق الشمال الدولي المار بمحافظة رفحاء، والواقعة في نطاق الجمعية؛ حيث وُزِّع خلالها العديد من المصاحف، والكمامات و الوجبات الخفيفة، والكتب، وإلقاء كلمات دعوية.وتأتي هذه الجولة ضمن برنامج الجولات الدعوية من خلال مشروع "مشوار دعوة" الذي تنفذه الجمعية وتحرص على استمراره.// انتهى //21:16ت م0100