رفحاء 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واساختتم برنامج محكمات القرآني الذي أطلقته جمعية "كرام" لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية -عن بعد- الشهر الأول بمراجعة وحفظ 31 ألف وجه من القرآن الكريم.وأوضحت جمعية "كرام" أنه التحق بالبرنامج 756 طالبًا وطالبة خلال هذه الفترة في 44 حلقة جرى فيها مراجعة 22,469 وجهًا، وحفظ 8660 وجهًا في 44 حلقة.يشار إلى أنَّ البرنامج يهدف إلى تعليم الحفظ والمراجعة وتصحيح التلاوة للقرآن الكريم للبنين والبنات، في سبعة فروع (أجزاء): "1،3،5،10،15،20،30"،ضمن رسالة جمعية كرام لتعليم القرآن الكريم وتعلُّمه .// انتهى //21:17ت م0101