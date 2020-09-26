اقتصادي / أمين عام مجلس التعاون يجتمع مع وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة الإمارات
السبت 1442/2/9 هـ الموافق 2020/09/26 م واس
دبي 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واس
اجتمع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف ، مع معالي وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور ثاني أحمد الزيودي ، اليوم ، وذلك بمناسبة زيارته والوفد المرافق إلى دولة الإمارات.
وجرى خلال الاجتماع بحث العديد من القضايا والموضوعات ذات الشأن التجاري الخليجي المشترك ، وسبل تعزيز مسيرة تكامل العمل الخليجي في ظل التحديات التي تواجهها دول المجلس والعالم بعد جائحة كورونا وبما يسهم في دفع مسيرة النمو والتكامل الاقتصادي الخليجي ، وفقاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون .
حضر الاجتماع من الأمانة العامة لمجلس التعاون الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفة العبري ، ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية عبدالملك آل الشيخ ، ومدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتخطيط عبدالعزيز الناصر ، ومدير مكتب الأمين العام عبدالله الجربوع وبدر الفرم.
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21:18ت م
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