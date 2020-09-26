دبي 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واساجتمع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف ، مع معالي وزير الدولة للشؤون المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة الأستاذ عبيد حميد الطاير ، اليوم في مقر وزارة المالية ، وذلك بمناسبة زيارته والوفد المرافق إلى دولة الإمارات .وبُحث خلال الاجتماع العديد من المجالات الاقتصادية ذات الشأن الخليجي المشترك ، وسبل تعزيز مسيرة تكامل العمل الخليجي بين دول المجلس في المجالات المتعلقة بلجنة التعاون المالي والاقتصادي لاسيما في ضوء التحديات التي تواجهها دول المجلس والعالم بعد جائحة كورونا وبما يسهم في دفع مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي الخليجي ، وفقاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون .حضر الاجتماع من الأمانة العامة لمجلس التعاون الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفة العبري ، ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية عبدالملك آل الشيخ ، ومدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتخطيط عبدالعزيز الناصر ، ومدير مكتب الأمين العام عبدالله الجربوع وبدر الفرم.// انتهى //21:21ت م0106