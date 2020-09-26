حائل 9 صفر 1442ه الموافق 27 سبتمبر 2020م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشرق حائل غدا المستوى الثالث من برنامج راسخ التأصيلي بعنوان " شرح الأربعين النووية " يقدمه الدكتور زياد بن منصور التميمي بعد صلاة العشاء عبر برنامج الزوم والهدف من البرنامج تخريج طلاب علم متأصلين تأصيلا يمكنهم مواصلة التحصيل العلمي.وأوضح المكتب أن البرنامج يتمتع بمميزات عديدة، على غرار توزيع المتون العلمية مجانا وتجهيز شرح لكل متن واختبار تحريري لشروح كل مستوى وتسميع المتون العلمية والاختبار فيها وشهادة حضور واجتياز للبرنامج.. // انتهى //21:37ت م0108