الجزائر 9 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واساحتفلت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر اليوم، باليوم الوطني الـ 90 للمملكة.وأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني مأدبة غداء بهذه المناسبة بفندق الأوراسي في العاصمة الجزائر، حضرها عدد من المسؤولين في الحكومة الجزائرية يتقدمهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، ومنسوبو السفارة، وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية والعربية لدى الجزائر، ونخبة من مثقفين وإعلاميين جزائريين وسط إجراءات احترازية متبعة بسبب جائحة كورونا.// انتهى //21:37ت م0109