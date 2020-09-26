تونس 9 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واساستبعد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي العودة إلى الحجر الصحي الشامل، مستنداً في ذلك إلى مستجدات التعاطي مع فيروس كورونا التي تفرض التعايش مع هذا الفيروس على أن يتم تطبيق حزمة إجراءات التوقي.وعد هشام المشيشي في تصريح له اليوم، أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر بها تونس لا تحتمل العودة إلى هذا الإجراء، مؤكداً أن الوضع الراهن لانتشار العدوى وحجمها لا يستوجب الحجر بقدر ما يستوجب إمكانية غلق بعض المناطق.وأضاف أن الحكومة بصدد تقييم الوضع وتوفير الإجراءات الكفيلة للحد من توسع دائرة عدوى الفيروس، من خلال توفير عدد أكبر من أسرّة الإنعاش والترفيع في عدد الفحوصات لمحاصرة هذه الجائحة، ومواصلة توعية المواطنين بأهمية إجراءات التوقي.// انتهى //21:38ت م0110