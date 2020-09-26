أبوعريش 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واسدشن مدير عام مكتب وزارة الرياضة بجازان إبراهيم الرياني اليوم، معرض فريق الخليج بمحافظة أبوعريش، بحضور نائب مدير المكتب عقيل صعابي والرياضيين والإعلاميين بالمنطقة.وعد الرياني، المعرض، مبادرة رياضية مميزة هي الأولى على مستوى الأندية والفرق بالمنطقة، مشيراً إلى أنها فكرة هادفة لتوثيق ورصد تأسيس ومشوار الفريق، والبطولات المحققة، وتقديمه للأجيال الرياضية.وأشاد باحترافية العمل وإخراجه بشكل مميز بقيادة رئيس الفريق، واصفاً إياه بالخطوة التي ستجعل من فرق وأندية المنطقة الحذو حذو الخليج لتوثيق بطولاتهم مستقبلاً، مقدماً الشكر لكل الرياضيين بمحافظة أبوعريش التي تعد واجهة رياضية مميزة.واشتمل افتتاح المعرض على فقرات عديدة، جاء في مقدمتها الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة، ثم تكريم هداف دوري الدرجة الثانية الموسم قبل الماضي لاعب نادي حطين حسام شاذلي، إضافة إلى عرض عن تاريخ وتأسيس فريق الخليج وإنجازاته.يذكر أن الفريق حقق 13 بطولة على مستوى منطقة جازان خلال الموسمين الماضيين، ما شجع 7 شركات ومؤسسات على رعاية الفريق، وتقديم الدعم له، وتوقيع شراكات رياضية ومجتمعية معه.// انتهى //22:44ت م0114