واشنطن 9 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية، 50,584 إصابة مؤكدة و 851 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 7,009,216 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 203,180 حالة وفاة.// انتهى //23:00ت م0115