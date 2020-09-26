جيزان 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واسحقق التعليم العام بمنطقة جازان قفزات متلاحقة تعكس النهضة التربوية والتعليمية التي تعيشها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، وتواكب خطط الدولة الطموحة ورؤية الوطن 2030 .وكشف المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، عن 79 مشروعًا تعليميًا تابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ، أُنجزت في هذا العهد الزاهر بأكثر من 636 مليون ريال ، تعكس اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على تعزيز منظومة التعليم وتطويرها .وبين الدكتور أبوهادي ، أن المشروعات التعليمية تنوعت لتشمل 29 مشروعًا تعليميًا للبنين و50 مشروعًا للبنات ، لتضاف إلى ما تشرف عليه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان من مبان مدرسية تبلغ في مجملها 718 مبنى مدرسيًا للبنين والبنات ، يدرس بها نحو 210,880 طالبًا وطالبة ، ويقوم على تعليمهم نحو 19,359 معلمًا ومعلمة ، فيما يبلغ عدد قادة وقائدات المدارس 819 قائدًا وقائدة .وثمن مدير تعليم جازان، اهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم ، بوصفه ركيزة أساسية من الركائز التي تعتمد عليها الدولة في تحقيق التقدم ومواكبة التطورات العلمية والتقنية في العالم ، منوهًا بما يشهده التعليم في المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من منجزات وقفزات عملاقة ، تعزز حرص ولاة الأمر بأبناء الوطن ليواكبوا كل تقدم ومعرفة.// انتهى //23:11ت م0116