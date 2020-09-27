القاهرة 9 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واسفاز فريق الأهلي على نظيره طنطا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت اليوم، على إستاد الأهلي الجديد في الأسبوع الـ30 بمسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 79 نقطة في صدارة الدوري، فيما تجمد رصيد طنطا عند 18 نقطة في المركز الـ18 والأخير.ويشار إلى أن الأهلي كان قد توج بلقب الدوري رسمياً هذا الموسم قبل انتهائه بست جولات.// انتهى //00:23ت م0121