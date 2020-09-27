القاهرة 9 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و 16حالة وفاة وتعافي 843 مصاباً، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس فيها إلى 94374 حالةً.وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس 102736 حالةً، ضمنهم 94374 حالة تم شفاؤها، و 5869 حالة وفاة.// انتهى //01:24ت م0124