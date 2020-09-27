بانغي 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واسأفاد رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين تواديرا، أنه سيخوض سباق الرئاسة للفوز بولاية ثانية في انتخابات شهر ديسمبر المقبل، ما يشكل ضغطًا أكبر على الاستعدادات لإجراء انتخابات تسعى المعارضة لتأخيرها، بسبب مخاوف حول تسجيل الناخبين.وأعلن الرئيس فوستين تواديرا عن ترشحه اليوم، أمام حشد من ستة آلاف من أنصاره في العاصمة بانغي .ومن بين منافسي تواديرا، الرئيس السابق لجمهورية أفريقيا الوسطى المعزول فرانسوا بوزيزي الذي أطيح به في تمرد عام 2013 .ويشكك الائتلاف الرئيسي للمعارضة في مصداقية الانتخابات، بعد أن أدى عدم الاستقرار في المنطقة بالإضافة لجائحة كورونا إلى تعطيل إعداد قائمات الناخبين، وطالب البرلمان بتعديل الجدول الزمني للانتخابات.// انتهى //02:35ت م0129