عام / كوريا الجنوبية تسجل 95 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال يوم أمس ليصل الإجمالي إلى 23,611
الأحد 1442/2/10 هـ الموافق 2020/09/27 م واس
سيئول 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس
أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد أن العدد اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 95 حالة، ليصل الإجمالي إلى 23,611.
وظل العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 أقل من 100 لليوم الثاني على التوالي.
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