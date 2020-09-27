سيئول 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد أن العدد اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 95 حالة، ليصل الإجمالي إلى 23,611.وظل العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 أقل من 100 لليوم الثاني على التوالي.// انتهى //06:33ت م0005