برازيليا 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الأحد، إنها سجلت 28378 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 869 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقابل 31911 إصابة و 729 وفاة في اليوم السابق.وطبقا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن، أربعة ملايين و 717991حالة منذ بداية الجائحة ، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 141406 ​​​.وأشارت الوزارة إلى تعافي أكثر من أربعة ملايين مريض بعد شفائهم.// انتهى //06:39ت م0006