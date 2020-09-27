عام / البرازيل تسجل 28378 إصابة جديدة بفيروس كورونا و869 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية
الأحد 1442/2/10 هـ الموافق 2020/09/27 م واس
برازيليا 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس
قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الأحد، إنها سجلت 28378 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 869 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقابل 31911 إصابة و 729 وفاة في اليوم السابق.
وطبقا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن، أربعة ملايين و 717991حالة منذ بداية الجائحة ، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 141406 .
وأشارت الوزارة إلى تعافي أكثر من أربعة ملايين مريض بعد شفائهم.
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