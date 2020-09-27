إسلام آباد 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسأبزرت الصحف الباكستانية اليوم عزم القيادة الباكستانية على تعزيز التنمية الاقتصادية ومعالجة أزمة الطاقة التي تواجهها باكستان.واهتمت بالجهود التي تبذلها سلطات الصحة الباكستانية لاحتواء انتشار فيروس كورونا مجدداً، خصوصاً بعد ارتفاع الإصابات اليومية بالفيروس نسبياً مقارنة بالأسابيع الماضية.وأشارت إلى تطبيق السلطات الباكستانية إجراءات احترازية مشددة في المصالح التعليمية للحد من انتشار فيروس كورونا بين الطلبة.وتابعت الجهود الجارية على المستويين الإقليمي والدولي لإنجاح عملية المصالحة الأفغانية لضمان الأمن الدائم في أفغانستان.وتطرقت لدعوة باكستان المجتمع الدولي إلى ضرورة تعزيز التعاون والجهود المشتركة للحد من انتشار فيروس كورونا.وعرجت إلى تعاون الحكومة الفيدرالية مع حكومة إقليم السند لتطوير البنية التحتية في مدينة كراتشي التي تعد عاصمة المال والأعمال الباكستانية.وتطرقت إلى تدشين باكستان المزيد من الطرق السريعة ضمن مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.أفغانياً أشارت إلى استمرار حركة طالبان في تنفيذ العمليات العسكرية رغم استمرار محادثات السلام لإنهاء العنف الجاري في أفغانستان منذ عقود.وتناقلت في الشأن إقليمي والدولي، تصدر الولايات المتحدة الأمريكية في تسجيل الإصابات اليومية بفيروس كورونا، ونفي الصين مزاعم تدمير سلطاتها آلاف المساجد في إقليم سينجيانغ.// انتهى //06:39ت م0007