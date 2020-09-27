طرابلس 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بالأوضاع المعيشية المتردية نتيجة استمرار انقطاع الكهرباء في العاصمة ومعظم المدن الغربية والمنطقة الوسطى ، مبينة عجز الشركة العامة للكهرباء نتيجة في التوليد ، موضحة غضب الجماهير في شتى المدن نتيجة الانقطاع المستمر لمدة 20 ساعة يوميا، داعية المجلس الرئاسي وكافة المسؤولين إلى ضرورة إيجاد حل لتك الكارثة الانسانية, وأشارت الصحف إلى ان جولة الحوار الليبي- الليبي في المغرب، ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل بمدينة بوزنيقة، موضحة وينتظر خلال هذه الجولة، ان يتم تعميق التفاهمات التي تم التوصل لها، في الجولة السابقة، خاصة فيما يخص تسمية رؤساء المؤسسات السيادية، ومراجعة اتفاق الصخيرات لعام 2015.وبينت بيان وزارة الدفاع في حكومة الوفاق، أن الاشتباكات التي وقعت بين ميليشيات أسود تاجوراء والتضامن في تاجوراء عملا مخلا بأمن الدولة الليبية وتهديد لسلامة المدنيين فيها، موضحة أنه يجب خضوع الجميع للقانون، دون حصانة ، متوعدة بتنفيذ القانون على الجميع معتبرا أنه لا مشروعية لأي جهة تخرج عن وزارة الدفاع.وتطرقت الصحف إلى تقرير البنك الدوليّ له ووصفه القطاع المالي والمصرفي في ليبيا، سمات الوضع المالي في ليبيا بـ “المعقد”، حيث يوجد مصرفان مركزيان يعملان في البلاد، مضيفا أن قيمة الدينار الليبي انخفضت انخفاضًا كبيرًا، مما أدى إلى عدم تكافؤ الفرص في إمكانية الحصول على النقد الأجنبي، مبينا أن المصارف تفقد ما يكفي من المعلومات والقدرات لاتخاذ قرارات ائتمانية سليمة.ونقلت الصحف تصريحات المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، وقالت إن الترتيبات الأمنية الواسعة خاضعة للحوار الليبي – الليبي، معبرة عن قلق البعثة من استمرار تدفق السلاح والقوات العسكرية والمرتزقة إلى ليبيا و قالت "هذا لم يعد مقبولا.. وحريصون على حماية وسط البلاد حيث يوجد النفط، وحثت على أهمية مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة خلال 90 يوما من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.ونوهت الصحف إلى وجود خلاف حول تسمية مبعوث أممي لليبيا ، موضحة بأن دبلوماسي إفريقي في الأمم المتحدة، قال إن دولا إفريقية ترفض تعيين البلغاري” نيكولاي ملادينوف” الذي يشغل حاليا منصب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا.// انتهى //07:02ت م0009