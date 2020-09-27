الرياض 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ رئيس تركمانستان بذكرى الاستقلال.المملكة أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية والتنموية في العالم.تطوير عددٍ من القرى التراثية في عسير.ارتفاع حالات التعافي 95 %.الجـوازات توضح اشتراطات تصاريح السفر الاستثنائية.تطور القطاع الزراعي بالمملكة.. تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة.توسعة المسجد الحرام.. منظومة خدمات.كاميرات حرارية متطورة لحماية ضيوف الرحمن من كورونا.أديب يعتذر عن تشكيل حكومة لبنانية.كورونا.. اختبار عن قرب.إسرائيل تطلق خمسين مخططاً استيطانياً جديداً.المحكمة العليا.. انقلب السحر على الساحر!// يتبع //07:57ت م0010