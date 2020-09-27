وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مساعدات للإنسانية وتنمية للعالم) : إستراتيجيات الـدولـة في تعاملـها مع الـقضايا الإنسانية شأن يتأصل في ثوابتها منذ مراحل التأسيس وحتى هـذا الـعهد الـزاهر، يمكن رصد المشهد الـعام لتضحيات المملكة العربية السعودية في سبيل خدمة القضايا الإنسانية من خلال عدة أطر، سواء تلك التي ترتبط بجهود إغاثة المحتاجين حول العالم مع اختلاف ظروف المكان والـزمان وتحديدا ما تم بذلـه من هـذه الجهود والتضحيات لمن كان لجائحة كورونا المستجد أثر في تدهور الظروف الإنسانية لديهم.وقالت حين نمعن في ما أكده نائب المندوب الدائم للمملكة العربية الـسعودية لـدى الأمم المتحدة الـدكتور خالد بن محمد منزلاوي،بأن المملكة تعد من أكبر الجهات المانحة لـلـمساعدات الإنسانية والـتنموية في الـعالـم، وتشديده على أن المملكة لـم تميز في مساعداتها لأي جهة أو شخص على أسس سياسية أو عرقية أو دينية، حيث قدمت خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من 86 مليار دولار كمساعدات إنسانية استفاد منها 81 دولة.وأردفت :وإيضاحه في كلمة المملكة خلال الاجتماع الـوزاري الـذي نظمته الـولايات المتحدة، حول الاحتياجات الإنسانية الـعالمية، مع أكبر عشرة مانحين في العالم لـلـمساعدات، وذلـك علـى هـامش أعمال الـدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة. بأن الفقر يعد من أهم المشاكل العالمية التي تمثل تحديا أمام جميع البلدان التي تعمل جاهدة للتغلب عليه، حتى أن الأمم المتحدة حددت الـفقر كأحد أولـوياتها، إذ قامت بتطوير 17 برنامجًا إنمائيًا يهدف إلى انتشال المجتمعات من براثن الفقر والفاقة.وأضافت :وقوله إن العالم يواجه اليوم تحديا جسيما يتمثل في جائحة «كوفيد 19 -» ، بعواقبه الصحية والإنسانية والاقتصادية، ما أظهر الحاجة الملحة للجميع للعمل لمواجهة التحديات المشتركة للبشرية.وبينت أن المملـكة الـعربية الـسعودية كرئيس لمجموعة الـعشرين نسقت الجهود الـدولـية من خلال عقد اجتماع في مارس الماضي على مستوى القمة لتنسيق الجهود العالمية لمكافحة الوباء وتقليل آثاره الإنسانية والاقتصادية، حيث تعهدت خلال الـقمة برصد 500 ملـيون دولار لـدعم جهود مكافحة الـوباء وتعزيز الجاهزية والاستجابة لـلـطوارئ والجهود الـدولـية للتعامل مع الوباء ومعالجة آثاره فهذه الكلمات للدكتور منزلاوي توضح الدور المستديم للمملكة في توفير الدعم القوي لكافة من يمر بضائقة إنسانية، وتعكس ريادة المملكة وتأثيرها إقليميا ودوليا في مساعدة الإنسانية وتنمية العالم.// يتبع //08:01ت م0012