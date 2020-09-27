القاهرة 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة التوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية، كمكون أساسي في استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه وتوفيرها، وتقليص مساحات المحاصيل كثيفة استهلاك المياه.وأشارت إلى تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس - عبر الاتصال المرئي- دعم بلاده لتعزيز التعاون الجنوب - جنوب، وذلك على هامش أعمال الجمعية الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وتناقلت إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية أمس تسجيل 111 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 16حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 102736 حالة، والوفيات إلى 5869 حالة وفاة.وواكبت صحف الأحد تطورات الأوضاع في لبنان، منوّهة إلى اعتذار رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب أمس عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وسط مطالبات دولية متزايدة بحكومة تنفذ إصلاحات ضرورية في البلاد.وتابعت الجولة الثانية من الاجتماعات التي تستضيفها اليوم مدينة بوزنيقة في المغرب، استعدادًا لعقد الحوار الليبي في جنيف الشهر المقبل للاتفاق على تشكيل المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية.وتطرقت إلى زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، إلى اليونان للمرة الثانية في إطار دعم بلاده لأثينا في نزاعها مع أنقرة، وكذلك إعلان الحكومة اليونانية نشر قوات في جزر بحر إيجه ردًا على نشر تركيا قوات في الساحل.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ ارتفاع معدل الإصابات والوفيات حول العالم بسبب وباء فيروس كورونا ليصل إلى أكثر من 32 مليون حالة إصابة وأكثر من 993 ألف حالة وفاة، لافتة النظر إلى إعلان عدة دول في أوروبا وآسيا إجراءات صحية جديدة لمكافحة تفشي الوباء.// انتهى //09:55ت م0018