رام الله 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية اخبار فيروس كورونا حيث ،اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل ، 7 وفيات و 290 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و521 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.وأولت اهتمامًا بأقوال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن الرئيس محمود عباس قد طرح في كلمته أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة رسالة وخطة إستراتيجية متكاملة فلسطينيا، وعربيا، وإقليميا، ودوليا.وأوردت صحف فلسطين تأكيدات أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب أن لدى الحركة برئاسة الرئيس محمود عباس، قرارا استراتيجيا لإنجاز مصالحة وطنية مع حركة "حماس" ترتكز على شراكة كافة مكونات النظام السياسي الفلسطيني، من خلال الالتزام بكافة مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل، الذي عقد في الثالث من الشهر الجاري.وتحدثت عن اقوال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، إن الإخفاق في تسوية القضية الفلسطينية وإعادة اطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط، يشكل مصدر قلق عميق للمغرب، فلا سلام عادل ودائم دون أن يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف.ولفتت الصحف النظر لاعتذار رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب، اليوم السبت، عن تشكيل الحكومة.وألقت الضوء على ما أشارت اليه أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- " كوفيد19"، إلى أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس تقترب من حاجز المليون وفاة، بواقع 994,016 وفاة، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين نحو 32 مليونا و796 الف إصابة مؤكدة، تعافى منهم ما يزيد عن 24 مليونا و194 الف مريض.// انتهى //10:15ت م0019