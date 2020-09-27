بغداد 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم تصويت‎ ‎مجلس النواب العراقي بجلسته أمس على مقترحات اللجنة القانونية المتعلقة بالية توزيع الدوائر الانتخابية.‏وتناولت الدعوات الموجهة للحكومة ومجلس النواب بتشكيل لجنة أمنية للتحقيق بالخروقات التي تستهدف البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق والتي تسيء للبلد.وتناولت تشديد رئيس مجلس النواب على ضرورة اكمال الدوائر الانتخابية بما يحقيق العدالة الاجتماعية ويغلب المصلحة الوطنية من خلال وضع المعايير التي تبناها المتظاهرون، ومراعاة الية توزيع الدوائر الانتخابية من دون انتقائية.واهتمت صحف بغداد بتأكيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بأن الفرصة متاحة لبناء وتحسين وضع وأداء القوات الأمنية، مبرزة دعوته إلى عدم التساهل مع الأخطاء، وتأكيده على احترام الحكومة لجميع العشائر العراقية واشادته بدورها الكبير في حماية النسيج المجتمعي العراقي.وتناولت الاجتماع الاستثنائي الذي عقده المجلس الوزاري للأمن الوطني أمس ، والذي كرس لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق بخاصة ما يتعلق بحماية البعثات الدبلوماسية من الاستهدافات المتكررة ,ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان في التعامل مع التظاهرات المطلبية، وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون .وتطرقت صحف الاحد إلى اعلان الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود التابعة إلى وزارة النقل العراقية عن وجود تفاهمات اولية لفتح خط بري جديد من العراق الى جمهورية مصر عبر الاردن .// انتهى //10:20ت م0020