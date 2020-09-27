الرياض 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسنظمت جمعية الكشافة العربية السعودية ، يوم أمس معسكراً رقمياً للقادة الكشفيين، وتضمن المعسكر العديد من الفقرات من أبرزها عرض مرئي عن المشاريع التنموية بالمملكة ، وكلمة للجمعية القاها الأمين العام الدكتور صالح بن رجاء الحربي.وأكد الدكتور صالح بن رجاء على أهمية مثل تلك المعسكرات في تنمية روح القيادة ، وتعميق مفهوم المواطنة الصالحة، و تنمية الاتجاهات الإيجابية والقيم كتقدير العمل اليدوي ، والنظام ، واحترام الآخرين ، ومساعدة الغير ، والإيثار ، والاعتماد على النفس وخلق الظروف المناسبة للتكيف مع الحياة في المعسكر ،من جانبه أشار قائد المعسكر عبدالرحمن الخليفي إلى أن للمعسكرات أهمية كبيرة حيث تنعكس على حياة الكشاف العملية والنفسية بالاتجاه الايجابي بتعزيز الثقة بالنفس وجعله دائم التحفز للعمل والعطاء طالما هناك إشارات ايجابية تنعكس عليه، خاصة وأن التربية الكشفية تثيب المجتهد و تحفز المتقاعس على العمل.// انتهى //10:23ت م0022