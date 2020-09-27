الرياض 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسشاركت المملكة العربية السعودية ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء في الاجتماع الـ43 للجنة الرئيسية لهيئة الدستور الغذائي " CODEX" الذي أقيم خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر عبر الاتصال المرئي، بحضور مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" شو دونغ يو، بمشاركة أكثر من 800 مشارك من ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، إضافةً إلى المنظمات غير الحكومية.وتضمن هذا الاجتماع اعتماد عدد من المواصفات الدولية التي أعدتها هيئة الدستور الغذائي لضمان سلامة الغذاء وكذلك الموافقة على القيام بإعداد مواصفات جديدة ضمن أعمال اللجان الفنية لهيئة الدستور الغذائي، وستستكمل الفترة الثانية من الاجتماع في 12 أكتوبر المقبل.يذكر أن " CODEX " تأسست في عام 1963 من قبل منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، وتضم 189 عضوًا و 237 مراقباً، وتعقد اجتماعاتها سنويًا لاعتماد مواصفات لضمان سلامة الأغذية وجودتها.// انتهى //10:25ت م0023