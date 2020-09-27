أبها 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واساستقبلت عيادات " تطمن " في منطقة عسير أكثر من 161 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن؛ حيث يتم تقديم الخدمات من خلال 24 عيادة موزعة في المنطقة.يذكر أن عيادات " تطمن " مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //10:27ت م0024