الخرطوم 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأكيد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن التدهور الاقتصادي بلغ قمته، وأن المواطن تحمل أكثر من طاقته بما يتطلب البحث عن علاج سواء في الداخل أو الخارج .وعرجت على دعوة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لتتمكن البلاد من العودة إلى الأسرة الدولية بعد انقطاع قسري لثلاثة عقود ، مشيدًا بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية والكونغرس دعمًا للحكومة الانتقالية في هذا الصدد .ونقلت عن مصادر محلية سورية مقتل 7 أشخاص بينهم طفلان جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.ولفتت الانتباه إلى إجراء بعثة الأمم المتحدة اتصالات مكثفة ولقاءات لدعم أطراف الصراع في ليبيا، نحو توقيع اتفاق تثبيت وقف إطلاق النار في البلاد، وذلك قبيل اجتماع برلين المرتقب في 5 أكتوبر المقبل .وسلطت صحف السودان الضوء على ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس، إلى 7.06 مليون إصابة.// انتهى //10:32ت م0025