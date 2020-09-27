مكة المكرمة 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسألقى المدرس بالمسجد الحرام أستاذ الحديث والتفسير بجامعة أم القرى الدكتور وصي الله محمد عباس - عن بعد - أمس، محاضرة بعنوان: "الوطن تاريخ مشرق في لزوم الجماعة"، ضمن سلسلة برامج وطن القدوات.واستعرض الدكتور عباس مقومات حصول الأمن من خلال إتباع الكتاب والسنة، وأن الناس قبل الإسلام كانوا في جاهلية، فلما بُعث عليه الصلاة والسلام صبر على الأذى حتى فتح الله عليه مكة.وتطرق الشيخ وصي الله إلى الأسس والمقومات التي مكنت الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - من ضبط الأمن والأمان، مشيراً إلى الأسباب التي أرست الأمن في المملكة ومنها التزامها بكتاب الله والسنة النبوية.// انتهى //10:43ت م0027