جيزان 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، مجموعة من الكلمات الدعوية يلقيها الدعاة في جوامع محافظة الداير بعد صلاة المغرب.ففي يوم الثلاثاء يلقي محمد بن محمد عكور كلمة عن "أثر اجتماع الكلمة" في جامع الملك فهد، كما يلقي محمد بن زيد مدخلي كلمة بعنوان: (غرس قيم اللحمة الوطنية) بجامع الروضة.وفي يوم الأربعاء يلقي عبدالله بن محمد نجمي كلمة عن (واجب المواطن في الدفاع عن الوطن وولي الأمر) بجامع عرقين، في حين يلقي علي بن زيد مدخلي كلمة بعنوان: (مقومات حب الوطن) بجامع الحصيمة.وتأتي هذه الكلمات في إطار البرنامج الدعوي الذي ينفذه فرع وزارة الشؤون الإسلامية في محافظات ومراكز منطقة جازان.// انتهى //12:04ت م0038