جدة 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسقدمت جامعة جدة ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر عدداً من الدورات التدريبية تحت شعار "نتعلم لبناء وطن طموح" .ولاقت الدورات التدريبية منذ الإعلان عنها مشاركة فاعلة على المستوى المحلي والعالمي، حيث بلغ عدد المسجلين بها محلياً 8494 متدربا، والمسجلين بها عالمياً 227 متدربا من مختلف أنحاء العالم، ليصبح العدد الاجمالي للمستفيدين 8721 متدربا.واستهدفت هذه الدورات تحقيق مفهوم التواصل الفعال بين الجامعة والمجتمع من خلال موضوعات حيوية مختلفة كموضوع فيروس كورونا المستجد ، وتم تقديم هذه الدورات لمختلف الشرائح والفئات كقادة التعليم عن بُعد وصناع المعرفة من المعلمين والمعلمات ورواد الفكر التربوي، وأصحاب الهمم من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، والآباء والأمهات ، والموهوبين والمتميزين وقادة المستقبل.وشارك في تقديم وتنفيذ الدورات عدد من قطاعات الجامعة المتمثلة في معهد اللغة الإنجليزية ، وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات بخليص ، وكلية العلوم والآداب بالكامل، ومركز التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، والإدارة العامة للاتصال المؤسسي، ومركز التحول الرقمي وتقنية المعلومات.// انتهى //12:05ت م0039