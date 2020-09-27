تونس 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالوضع الصحي في تونس في ظل انتشار فيروس كورونا في البلاد بأعداد متزايدة الموضوع الأبرز لاهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم، مع إصدار سلسلة من إجراءات جديدة ستبدأ في تطبيقها يوم غد للحد من انتشار هذا الوباء.ونقلت بالتوازي مع ذلك، تصريحات رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي استبعد فيها العودة إلى الحجر الصحي الشامل، مستنداً في ذلك إلى مستجدات التعاطي مع فيروس كورونا التي تفرض التعايش مع هذا الفيروس على أن يتم تطبيق حزمة إجراءات التوقي.وأوردت صحف الأحد تجديد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج في كلمة له على هامش انعقاد الدورة العادية الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على الالتزام بخيار السلام ،مضيفًا ان حكومة الوفاق تدعم مبادرة الأمم المتحدة ومخرجات المؤتمرات الدولية حول ليبيا .وتطرقت إلى جانب ذلك إلى رفض دول أفريقية تسمية البلغاري نيكولاي ملادينوف الذي يشغل حاليًا منصب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، مبعوثا أمميًا جديدًا إلى ليبيا، مطالبين أن يتولى أفريقيا هذا المنصب .وأخبرت عن اعتذار رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة اللبنانية، وإشارتها إلى تأكيد الرئيس اللبناني ميشال عون اثر قبوله اعتذار أديب، أن المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا تزال مستمرة وتلقى منه كل الدعم وفق الأسس التي أعلنها الرئيس الفرنسي.وكتبت صحف تونس عن إيقاف الشرطة البريطانية العديد من الأشخاص في مظاهرة وسط العاصمة رفضًا لقوانين الإغلاق والتباعد المفروضة، منعًا لانتشار فيروس كورونا، فيما أصيب 4 ضباط شرطة في المواجهات.// انتهى //12:22ت م0041