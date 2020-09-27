باكو - يريفان 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسقصفت القوات المسلحة الأرمينية بقذائف الهاون وبأسلحة من العيار الثقيل مناطق سكنية أذربيجانية على طول خط التماس في قرة باغ، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.وقال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، في كلمة بثتها القناة الرسمية اليوم : "بدأت القوات المسلحة الأرمنية اليوم، بقصف مواقع القوات المسلحة الأذربيجانية والمناطق السكنية في اتجاهات مختلفة من خط التماس"، مضيفًا أن هناك خسائرَ وقعت في صفوف الجيش الأذربيجاني والسكان المدنيين.وأكد علييف أن بلاده لن تترك تحركات أرمينيا دون رد، مشيرًا إلى شن ضربات في الوقت الحالي على مواقعَ أرمينية.من جانب آخر ، أسقطت القوات الأرمينية في قرة باغ مروحيتين وثلاث طائرات بدون طيار للقوات المسلحة الأذربيجانية.وأفاد السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان، اليوم أن القوات الأرمينية أسقطت طائرتي هليكوبتر وثلاث طائرات بدون طيار، فيما لا يزال القتال مستمرًا.// انتهى //12:26ت م0042