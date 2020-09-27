عام / "الأمن والإيمان" محاضرة علمية في وراخ بالباحة
الأحد 1442/2/10 هـ الموافق 2020/09/27 م واس
الباحة 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس
ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في وراخ بعد غدٍ، محاضرة بعنوان: "الأمن والإيمان"، وذلك بجامع الحيموم بعد صلاة المغرب.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن البرامج والأنشطة التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية في محافظات ومراكز منطقة الباحة، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.
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12:31ت م
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