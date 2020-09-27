الباحة 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في وراخ بعد غدٍ، محاضرة بعنوان: "الأمن والإيمان"، وذلك بجامع الحيموم بعد صلاة المغرب.وتأتي هذه المحاضرة ضمن البرامج والأنشطة التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية في محافظات ومراكز منطقة الباحة، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //12:31ت م0044