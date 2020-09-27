سكاكا 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسأودعت جمعية البر الخيرية بالجوف اليوم، المخصصات الشهرية لبرنامج كفالة الأيتام وبرنامج كفالة الأسر لشهر سبتمبر من العام 2020م والبالغة 103.200 ريال.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالله الخالدي بأن المبالغ المودعة والبالغ قيمتها 103.200 خصصت لـ 339 يتيمًا ويتيمة ومستفيدًا من برنامج كفالة الأسرة بلغ عددها 54 أسرة مكفولة.ودعا الخالدي الجميع مشاركة الجمعية في تقديم الدعم لبرامج الجمعية حتى تفي بالتزاماتها أمام مستفيديها.// انتهى //12:36ت م0046