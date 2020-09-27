الخبر 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخبر "هداية"، يوم الأربعاء المقبل، محاضرة بعنوان "وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر"، عبر البث المباشر على حساب "هداية" في تويتر ، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.وتأتي هذه السلسلة ضمن المحاضرات والبرامج والأنشطة التي يُنفّذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //12:42ت م0047