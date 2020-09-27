جدة 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسدشنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في قسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية "عن بعد" اليوم، فعاليات ملتقى الإرشاد السياحي الأول تحت عنوان "الإرشاد السياحي.. إثراء معرفي"، بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمختصين بالجامعة.واستهل عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة الدكتور محمد بن صالح الغامدي، الملتقى بكلمة أشار فيها إلى أن الكلية دأبت على إعداد مثل هذه الملتقيات التي يتم خلالها مزج الخبرات والاستفادة من النتائج التي تثري الحقل البحثي ومنها الإرشاد السياحي وإثراءه معرفيًا .يذكر أن الملتقى تناول مراحل تطور الكتابة، ومفردات العمارة الإسلامية، إلى جانب مصادر الإرشاد السياحي، ومحاضرة حول الأحافير ودورها في رفد السياحة، وعرض للتسويق السياحي.// انتهى //13:21ت م0060