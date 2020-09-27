الدمام 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسنفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، (499) جولة رقابية، و (4) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها للاحترازات الوقائية والبروتوكولات البلدية.وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير (8) مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد 19 ، و (6) مخالفات تكدس في الأسواق المركزية, كما قامت الأمانة، بغسل وتعقيم وتطهير (937) موقعاً، باستخدام (151567) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة (471) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت (7741) طناً من النفايات، وأزالت (4305) متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة (9407) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.وأكدت أمانة الشرقية استمرارها بمتابعة تطبيق الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة للإجراءات الوقاية والأنظمة البلدية، وتقوم بتكثيف الجولات الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، بالتعاون مع الجميع عبر الابلاغ عن أي مخالفات في سياق ذلك، بالتواصل مع مركز البلاغات (940)، حرصاً على سلامة المجتمع من أجل وطنٍ آمن ومستقر.// انتهى //13:21ت م0061