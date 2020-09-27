عام / 97450 إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عمان
الأحد 1442/2/10 هـ الموافق 2020/09/27 م واس
مسقط 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 97450 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 909 وَفَيَات ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 87801 حالة .
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 63 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 523 والمنومين في العناية المركزة 200 منومٍ .
// انتهى //
13:34ت م
0066