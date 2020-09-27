مسقط 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 97450 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 909 وَفَيَات ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 87801 حالة .وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 63 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 523 والمنومين في العناية المركزة 200 منومٍ .// انتهى //13:34ت م0066