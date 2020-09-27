الرياض 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، ابتداءً من اليوم ولمدة خمسة أيام متتالية برنامج "انتماء" الدعوي، الذي ينفذه عدد من الدعاة في عدد من المساجد والجوامع بمدينة عرعر، ومحافظتي رفحاء وطريف بعد صلاة المغرب.ويشمل البرنامج 35 محاضرة دعوية مختلفة موجهة لجميع فئات المجتمع، تتناول عدة موضوعات منها، نعمة الأمن والاستقرار وحقوق ولاة الأمر، ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وأهمية التوحيد.وتهدف المحاضرات إلى ترسيخ قيم اللحمة الوطنية والانتماء وتعزيز المواطنة الصالحة في المجتمع، وبيان مكانة المملكة في خدمة الإسلام والعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما.// انتهى //13:35ت م0067